طقس السبت.. غبار على 8 مناطق

المواطن- الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف، وحائل والحدود الشمالية، تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ ساعة قد تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على تلك المناطق.

وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :