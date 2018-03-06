طقس اليوم.. غبار على 6 مناطق وأمطار على عسير وجازان

المواطن- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والشمالي وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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