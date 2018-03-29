طقس تبوك .. موجات غبارية وتقلبات جوية

المواطن - تبوك

حذَّر خبراء الطقس من حالة من التقلبات الجوية على العديد من المناطق، ومنها طقس تبوك حيث تنشط حالة غبارية تحجب الرؤية.

ومن المتوقع أن يشهد طقس تبوك والمناطق الشمالية من المملكة، اليوم الخميس، رياحاً جنوبية غربية قوية، يصل مُعدل سُرعتها إلى ما بين 50-60 كم/ساعة، في حين تصل سرعة الهبّات في بعض المناطق إلى ما يقارب 90 كم/ساعة.

ويُتوقع أن يؤثر طقس تبوك على مدى الرؤية الأفقية، وتعمل هذه الرياح على نشوء موجات غبارية قوية وواسعة التأثير على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً إلى القصيم وأجزاء من المدينة المنورة، ما يعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية وبشكل لافت في بعض المناطق.

من ناحية أخرى، تهب رياح جنوبية نشطة مع هبّات قوية أيضاً على كل من مكة المكرمة وجدة، ما يعمل على إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت.

ويُنصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بعدم التعرُّض للأجواء المغبرة، خوفاً من حُصول مضاعفات صحيّة، كما يُحذَّر السائقون على الطرقات الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت خاصة مع ساعات نهار الخميس.







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