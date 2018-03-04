طقس غير مستقر اليوم.. أمطار وغبار على 7 مناطق

المواطن- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، والقصيم، والمدينة المنورة، وحفر الباطن وكذلك على مرتفعات مناطق عسير، والباحة ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط وشمالية غربية بوجه عام على الجزء الشمالي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 16- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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