طلاسم سحرية وتعاويذ.. خليجي يستجدي حب ابنته بطريقة بشعة!

المواطن- متابعة

طلق زوجته لتبقى ابنته تتربى وتترعرع في كنف أمها، التي أعطتها الحنان الكافي لتكبر على القيم النبيلة والعيش الهادئ، وذلك بالرغم من فقدانها أباها الذي كان بعيدًا عنها، ويبدو أن زيارة والدها المحدودة لم ترمم جراح الفراق.

وفي محاولة لتقريب ابنته منه لجأ الأب إلى السحر والشعوذة ليستعمل الطقوس المحرمة بدلًا من استجدائها بالكلام اللين.

وظن الأب الخليجي الذي يعيش في الفجيرة بالإمارات أن السحر والشعوذة هو الطريق السهل لقلب ابنته ليواصل خطته السوداء بعمل طلاسم كتبت بالحبر الأسود بعبارات غير مفهومة، وتم تغليفها ليدسها في قلادة ألبسها ابنته، وكان يعتقد أن ما فعله سيؤثر إيجابًا في ابنته، لكن ارتابت الأم في أمر القلادة التي ترتديها ابنتها وشكلها الغريب؛ ما جعلها تنتزعها منها وتحاول فتحها لتعثر بداخلها على أوراق وطلاسم فيها كتابات غريبة.

واتصلت الأم بالجهات الأمنية، حيث اتصلوا بدورهم بالأب الذي حضر إلى الشرطة وتمت مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، إلا أنه أنكرها، مشيرًا إلى أن ما وُجد في القلادة هي رقية شرعية وضعها لابنته، وعلى ضوء الاعترافات والأدلة التي عُثر عليها وُجّهت للأب تهمة استخدام السحر والشعوذة للتأثير في ابنته.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :