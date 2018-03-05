طيران أديل يطلق النسخة الأولى لتطبيقه على الهواتف الذكية

المواطن- الرياض

أطلق طيران أديل، أحدث شركة طيران اقتصادي في المملكة، النسخة الأولى لتطبيقه على الهواتف الذكية تحت اسم(flyadeal) ضمن متجري التطبيقات “أبل ستور” و”جوجل بلاي”، وذلك بعد أقل من 6 أشهر منذ بدء أعماله، حيث تواصل الشركة سعيها الدؤوب في تبني مفهوم جديد للسفر يعتمد على البساطة والسهولة.

ويُمكن تطبيق “طيران أديل” في نسخته التجريبية المسافرين من الحصول على العديد من الخدمات، كاستعراض أوقات الرحلات المجدولة، إجراء وإدارة الحجوزات، سداد قيمة التذاكر، الحصول على بطاقات صعود الطائرة، شراء العديد من المنتجات الأخرى كالوجبات ورسوم الحقائب الإضافية، والمزيد من الخدمات التي سيتم إضافتها تباعًا خلال التحديثات المستقبلية.

وبهذه المناسبة قال السيد كون كورفياتيس الرئيس التنفيذي لطيران أديل: “نحن سعداء بإطلاق النسخة الأولى لتطبيق (طيران أديل)، والذي يعتبر نسخةً تجريبيةً في الوقت الحالي، حيث سيتم إضافة المزيد من التحديثات القادمة ومواكبة كافة التقنيات الحديثة في مجال الهواتف الذكية، بما يضمن تحقيق مستوى عالٍ لأداء التطبيق الوظيفي من حيث تنوع الخدمات وسرعة الاستخدام والموثوقية والأمان، إضافة إلى الاستمرار في إطلاق العديد من برامج الخدمات الإلكترونية المماثلة بهدف تطوير تجربة السفر وجعلها أكثر راحة ومتعة لمسافرينا”.

وأضاف: “رغم الخدمات الإلكترونية المتنوعة الشاملة التي يقدمها موقع الشركة على الإنترنت هنا، إلا أن تطبيق الهواتف الذكية يُعد إضافةً هامة لعملائنا، فهو يساهم في تعزيز تجربة السفر باعتبار هذه الوسيلة الفعالة باتت اليوم الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المسافرين لإنجاز الأعمال؛ نظرًا لما تتمتع به من مرونة كبيرة وسرعة في تنفيذ المهام في وقتٍ قياسيٍّ”.

ودعا طيران أديل جميع المسافرين من المواطنين والمقيمين لتحميل التطبيق، كما شجعهم على إرسال آرائهم حول تجربتهم من خلال الاستبيان المتوفر على الرابط: هنا المتضمن تقديم الاقتراحات التي تسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات، حيث ستتم التحديثات بناءً على آراء المسافرين، كما سيمنح “طيران أديل” قسيمة سفر ذهابًا وإيابًا مجانًا للذين يقدمون اقتراحات متميّزة تدعم مسيرة التطور والارتقاء بالخدمات الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الحصول على تطبيق “طيران أديل” مجانًا عن طريق “أبل ستور” و”جوجل بلاي” من خلال كتابة كلمة البحث: (flyadeal)، كما يتميز التطبيق بتوفره باللغتين العربية والإنجليزية مع إدراج معلومات مباشرة عن حالة الرحلات والوجهات، ومدعم بالصور للخدمات والمنتجات المتنوعة إلى جانب الشراء الآمن بواسطة البطاقة الائتمانية حيث يوفر أعلى متطلبات الأمن والحماية للتعاملات المالية.

كما يعتبر التطبيق أحد الحلول الإضافية لعملاء “طيران أديل” إلى جانب الخدمات التي يوفرها الموقع الإلكتروني المتطورة للشركة على شبكة الإنترنت (هنا) ومركز التواصل مع المسافرين على الهاتف رقم (90000212) و مكتبي المبيعات الميداني في مطاري جدة (الصالة الجنوبية) والرياض في الصالة رقم (5).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :