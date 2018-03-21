طيران التحالف يدك معسكر باجل في الحديدة ويقتل 180 حوثيًّا

المواطن- الرياض

استهدف طيران التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، معسكر “باجل” في محافظة الحديدة.

ودك طيران التحالف المعسكر ليلقى أكثر من 180 عنصرًا من ميليشيا الحوثي مصرعهم.

وتمكن الجيش الوطني اليمني اليوم من تحرير منطقة راس جبل الحْدِيدة الإستراتيجي، وجبل “الأسطورة” بمديرية ناطع بالبيضاء وسط البلاد.

ووفقًا لمصدر عسكري تحدث لوكالة الأنباء اليمنية، فإن “الجيش والمقاومة الشعبية اقتحموا تلك المواقع التي كانت تتحصن فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وحرروها واستعادوا أسلحة نوعية منها”.

وأضاف المصدر أن “عملية الاقتحام أسفرت عن مقتل العشرات، بينهم مشرف الميليشيا في جبل الظهر واثنان من مرافقيه، وإصابة آخرين، وأسْر عدد منهم”.







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