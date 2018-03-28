طيران ناس يحقق 94% نسبة رضا المسافرين عن خدماته لعام 2017م

المواطن - الرياض

بجهود احترافية وتدريب وتطوير يعمل عليه طيران ناس، ويلاحظه الجميع يومًا بعد اليوم، وعلى إثرها أصبح رائد الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط؛ أعلن طيران ناس عن نتائج رضا المسافرين لعام 2017م والتي تم استلامها من خلال 108,000 استبيان قام بتعبئته المسافرين على رحلات طيران ناس حيث وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 94%.

وبهذه المناسبة كرّم الأستاذ بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس منسوبي إدارة جودة خدمة العملاء على النتائج التي حققوها خلال عام ٢٠١٧، وكان نتيجتها وصول نسبة رضا المسافرين إلى 94%، وحث الجميع على التطوير الدائم في خدمة المسافرين والخدمات المقدمة لهم.

واشتمل الاستبيان على عدة أسئلة عن مدى رضا المسافرين من بداية حجوزاتهم على رحلات طيران ناس من خلال الموقع الإلكتروني أو هاتف مركز الاتصال، وكذلك أسئلة عن خدمة العملاء في كاونترات المطار ومستوى خدمة الموظفين، والخدمات المقدمة على متن الطائرة. ويختتم طيران ناس الاستبيان بسؤال عن مدى رضا العملاء عن عملية استلام الحقائب.

مركز اتصال طيران ناس أيضًا حاز على نسبة عالية من نتائج رضا المسافرين، حيث وصلت نسبة رضا المسافرين عن خدمات مركز الاتصال إلى 92% في عام 2017م والذي حقق خلال العام الماضي جائزة أفضل مركز اتصال للطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط ضمن جوائز إنسايتس الشرق الأوسط لتميز مراكز الاتصال.

كما تضمّن استبيان رحلات طيران ناس أيضًا سؤالاً حول ملاءمة أسعار التذاكر، وأظهرت النتائج بأن 44% من المشاركين في الاستبيان يرون أنها أسعار مناسبة، فيما أجاب 26% بأنها متوسطة، فيما قال 19% بأنها مغرية، وعلّق 11% على ارتفاعها.

وعن الأسباب التي جعلت العملاء يختارون السفر مع طيران ناس، فإن 56% ممن أجابوا على الاستبيان صوتوا لصالح الأسعار المنافسة بين شركات الطيران الأخرى، فيما قال 24% بأنهم يفضلون السفر مع طيران ناس بسبب مواعيد الرحلات المناسبة لأوقاتهم حيث يعد طيران ناس أول ناقل وطني يعلن نسبة دقة المواعيد على موقعه الإلكتروني بشكل شهري وبكل شفافية.

ويسعى طيران ناس عبر هذا الاستبيان، والذي تم اعتماده منذ مطلع عام 2010م بهدف التطوير الدائم لخدماته وكسب رضا المسافرين، من خلال استلام المسافر للاستبيان بعد كل رحلة على بريده الإلكتروني بعد وصوله لوجهته، وذلك ليتمكن من تقييم الخدمات المقدمة بشكل فوري.

وتقوم إدارة جودة خدمة العملاء في طيران ناس بمشاركة إجابات العملاء بشكل شهري للأقسام الأخرى، والتركيز على الاستمرار بالتطوير، ومناقشة التوصيات والاقتراحات المقدمة على أي جانب من جوانب تجربة المسافر، ابتداءً من بحثه عن رحلته التي تناسبه، وحتى استلامه لحقائبه.

والمعروف أن طيران ناس هو شركة طيران سعودية وطنية، بأسطول يضم 30 طائرة من طراز أيرباص A320 مصممة بدرجتي سفر وهي: درجة الأعمال والدرجة الاقتصادية، ويشغّل أكثر من 1100 رحلة أسبوعيًا. ويصل طيران ناس إلى أكثر من 70 وجهة داخلية وخارجية.

ومنذ انطلاقته عام 2007، قدّم طيران ناس خدماته لأكثر من 38 مليون راكب، تم نقلهم بنجاح من المطارات المحورية في الرياض وجدة والدمام وأبها. ويحرص طيران ناس على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد السفر وخدمة العملاء الفائقة، والذي كان نتيجته حصول طيران ناس على جائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لثلاثة أعوام متتالية 2015 و 2016 و 2017، وكذلك جائزة سكاي تراكس عام 2017.

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