طيران ناس يستقبل الدفعة الأولى من المقبولين في اتفاقية وظيفتك وبعثتك

المواطن - الرياض

استقبل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، الدفعة الأولى من المقبولين في برنامج وظيفتك وبعثتك بعد أن وقّع اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم للاستمرار بدوره في توطين الوظائف لديه والتزامه الدائم في دعم أبناء الوطن كشركة طيران سعودية رائدة في مجال الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحثيثة للتنمية الوطنية الاقتصادية بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق أهداف المرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

حيث سيعتمد طيران ناس خطة متكاملة لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها، وستغطي الاتفاقية توظيف عشرات الخريجين وابتعاثهم في الوظائف التي طرحها طيران ناس لبرنامج وظيفتك وبعثتك في التخصصات التي حددها طيران ناس في قطاع الطيران والذي سيدعم النمو الكبير لهذا القطاع.

وبدأت الدفعة الأولى من المقبولين في برنامج وظيفتك وبعثتك بـ 11 طالبًا لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصي صيانة الطائرات وهندسة الطيران والفضاء.

وفي تصريح للأستاذ بندر بن عبدالرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، عن الاتفاقية قال فيه: “إنّ مسؤوليتنا تجاه هذا الوطن الكريم وأبنائه تحتّم علينا دعم الشباب السعودي لإعطاء طاقات هذا الوطن المزيد من الفرص ليثبتوا قدراتهم ويكملوا دراستهم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. وإننا في طيران ناس سنسعى بكل ما نستطيع لتحقيق الأهداف من برنامج وظيفتك وبعثتك ليكون للكفاءات السعودية المناصب القيادية في قطاع الطيران”.

من جهته صرح الأستاذ وليد الحفظي، مدير عام الموارد البشرية في طيران ناس، بقوله ” سعيدون بهذه الشراكة مع وزارة التعليم ، وتفعيلها من خلال برنامج وظيفتك وبعثتك، حيث سيبدأ التقديم في 10 شوال 1439هـ الموافق 24 يونيو 2018، وسيتم عرض الشروط والمتطلبات والتخصصات المتاحة على صفحة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في حينها”.

الجدير بالذكر أنّ طيران ناس يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الكفاءات السعودية في قطاع الطيران عبر برنامج طياري المستقبل، والذي يهدف لتخريج طيارين سعوديين يتم تدريبهم في أفضل المعاهد الأكاديمية المحلية والعالمية ليحصلوا على الشهادات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، كما يفتح طيران ناس بشكلٍ دوري باب التوظيف للمضيفين السعوديين وتدريبهم ليكونوا كفاءات تدير الرحلات على متن طائرات طيران ناس.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :