طيران ناس يطلق خطًا جديدًا ومباشرًا إلى الجزائر

المواطن - الرياض

بدأ طيران ناس ، الناقل الوطني السعودي، رحلاته اليوم الأحد من جدة إلى الجزائر، وذلك في خطوة توسعية ضمن خطط طيران ناس للوصول إلى وجهات جديدة في عام 2018، لا سيما الوجهات التي تستهدف المعتمرين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وستنطلق أولى رحلات طيران ناس من جدة إلى الجزائر اليوم الأحد 11 مارس 2018، في تمام الساعة 5:30 مساءً، فيما ستكون عودة الرحلة من الجزائر إلى المدينة المنورة، حيث سيكون موعد انطلاق الرحلة من الجزائر في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل. وسيكون معدل الرحلات إلى الجزائر رحلتين أسبوعيًا خلال يومي الأحد والثلاثاء.

وستكون رحلات طيران ناس من وإلى الجزائر على الطائرات عريضة البدن المنضمة حديثًا إلى أسطول طيران ناس من طراز B767، حيث يمكن الحجز على الرحلات من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية.

وفي تعليق للأستاذ بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، حول افتتاح الرحلات الجديدة إلى الجزائر: “سعداء بتدشين أولى رحلاتنا إلى الجزائر اليوم وربط البلدين الشقيقين، وذلك ضمن خططنا للتوسع والوصول إلى وجهات جديدة في القارة الأفريقية، وخدمة المسافرين من المواطنين والمقيمين من وإلى الجزائر ولا سيما أيضًا الذين يرغبون في تأدية مناسك العمرة والوصول إلى الحرمين الشريفين”.

واختتم المهنا بقوله: ” إننا في طيران ناس نعتزم تدشين المزيد من الوجهات لشبكة وجهاتنا الدولية الجديدة في عام 2018م، وذلك لتوفير خيارات تنافسية جديدة للملايين من مسافرينا خصوصًا مع قرب موعد وصول استلام أولى طائرات أسطولنا الجديد من طراز “A320neo”، والتي يبلغ عددها 120 طائرة، وذلك في الصفقة التي أبرمت عام 2017 مع شركة إيرباص بقيمة 32 مليار ريال.







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