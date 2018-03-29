عائض القرني: الحوار منهج شرعي والكاسب صاحب الرسالة العادلة والوجدان النقي

المواطن - الرياض

تعليقًا على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عدد من القيادات الدينية الأميركية خلال زيارته الحالية لواشنطن قال الداعية الشيخ عائض القرني إن الحوار مع الجميع منهج شرعي ومنطق عقلي، تتألف به القلوب، ويسمو به الحق، ويتعايش به الناس.

وأضاف القرني أن دين الإسلام جاء رحمة للعالمين، ومتمماً لمكارم الأخلاق، والكاسبُ حقاً صاحبُ الرسالة العادلة، والوجدان النقي .

يذكر أن ولي العهد أكد خلال لقائه مع القيادات الدينية الأميركية على أهمية البناء على المشتركات الإنسانية بين أتباع الأديان، لتعزيز القيم الإيجابية للتعايش والتسامح.







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