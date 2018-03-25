عائض القرني يوضح.. كيف تكسب قلب زوجتك إلى الأبد؟
أهمها تغافل عمّا تجده من نقص أو تقصير

عائض القرني يوضح.. كيف تكسب قلب زوجتك إلى الأبد؟

2018/03/25
الساعة 11:17 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- عبدالرحمن دياب

قدم الداعية عائض القرني، نصيحة للرجال لكسب قلوب زوجاتهم إلى الأبد.

وكتب القرني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تغافل عمّا تجده من نقص أو تقصير، وحاول بذكائك أن تُثني على الجوانب المُشرقة واذكر الإيجابيات”.

وتابع: “امدح كل شيء في البيت عند زوجتك حتى الملاعق والسكاكين، وتغزّل في الصحون، وامدح المناشف، وامدح حتى الفناجيل تكسب قلبها إلى الأبد”.

كما دعا عائض القرني الرجال بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المرأة؛ حيثُ قال صلى الله عليه وسلم: “استوصوا بالنساء خيرًا”.

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