عائض القرني يُهدي أول نُسخ من “كتاب الحل ” لخادم الحرمين وولي عهده

المواطن - الرياض:

أعلن الشيخ عائض القرني، أنَّه سيُهدي أول النسخ التي سيوقعها من كتابه الجديد الذي يحمل عنوان “كتاب الحل” إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان.

كما أوضح الشيخ القرني أنَّه سيهدي النسخ الأوائل أيضاً للجنود البواسل الذين يرابطون على الحد الجنوبي.

يشار إلى أنَّ توقيع كتاب الحل، سيكون اليوم السبت، بجناح دار الحضارة رقم C37 بعد صلاة المغرب، ويتضمن الكتاب حلولًا لأغلب المشاكل الحياتية، وفقًا للشريعة والسنة.

الشيخ #عائض_القرني يهدي أول نسخ يوقعها من كتابه الجديد #كتاب_الحل

إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وجنودنا البواسل على الحد الجنوبي . pic.twitter.com/CRzAEKbFy2 — عبدالعزيز الخضيري (@ABD) March 17, 2018







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :