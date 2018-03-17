عائض القرني يُهدي أول نُسخ من “كتاب الحل ” لخادم الحرمين وولي عهده

عائض القرني يُهدي أول نُسخ من “كتاب الحل ” لخادم الحرمين وولي عهده

2018/03/17
الساعة 7:09 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض:

أعلن الشيخ عائض القرني، أنَّه سيُهدي أول النسخ التي سيوقعها من كتابه الجديد الذي يحمل عنوان “كتاب الحل” إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان.

كما أوضح الشيخ القرني أنَّه سيهدي النسخ الأوائل أيضاً للجنود البواسل الذين يرابطون على الحد الجنوبي.

يشار إلى أنَّ توقيع كتاب الحل، سيكون اليوم السبت، بجناح دار الحضارة رقم C37 بعد صلاة المغرب، ويتضمن الكتاب حلولًا لأغلب المشاكل الحياتية، وفقًا للشريعة والسنة.

 

 

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