عاجل .. آل الشيخ يطالب اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره الأخير

المواطن - محمد سمعة

طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة النظر في قرار عدم مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس خادم الحرمين.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: ” بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية.. آمل من أخي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجلس الإدارة إعادة النظر في قرار مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومنحهم شرف المشاركة لما تمثله هذه المباراة من أهمية يعتز كل رياضي بالمشاركة فيها”.

وكان اتحاد الكرة السعودي قرر عدم مشاركة اللاعبين الدوليين في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك بسبب استعدادات المنتخب السعودي لمونديال روسيا 2018.

يذكر أن الفيصلي سيواجه الأهلي في المباراة الأولى من دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين يوم 30 مارس الجاري، بينما تُقام المباراة الثانية بين الباطن والأهلي يوم السبت الـ31 من مارس الجاري.







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