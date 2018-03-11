بدء إيداع الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن

المواطن- الرياض

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأحد، في إيداع الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين.

كما يتم لأول مرة خلال الدفعة الحالية، إيداع مبالغ الدفعات السابقة بأثر رجعي للمستفيدين الذين تقدموا باعتراض على المدفوعات وتم قبول اعتراضهم.

وتشمل الدفعة الجديدة، مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير الماضي.

وكان حساب المواطن قد نبَّه مستحقي الدعم، بأنَّ اليوم الأحد هو الموعد الأخير للتسجيل في الدفعة الخامسة من البرنامج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :