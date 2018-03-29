بدء تفعيل فيس تايم face time في السعودية

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

أكدت مصادر “المواطن” أن الجهات المعنية بقطاع الاتصالات بالمملكة أنهت مشكله تفعيل تطبيق فيس تايم .

وكشفت شركة آبل أنها أطلقت تحديثا لأجهزتها العاملة بنظام iOS يتضمن تفعيل الفيس تايم على هذه الأجهزة حيث سيتمكن الجميع من مستخدمي أجهزة آبل بالاستمتاع بالخدمه بدء من تحميل وتطبيق التحديث .

والمعروف أن فيس تايم أحد تطبيقات أبل لتقنية الاتصال بالفيديو والصوت من شخص لشخص أصدر بتاريخ 2010|6|24 ، يدعم التطبيق الأجهزة الهاتفية والتابلت بنظام الـ (iOS) وأنظمة الماكنتوش من أبل.

ويعتمد فيس تايم في استخدامه على رقم الهاتف كما في واتساب ويجب تشغبل الانترنت سواء واى فاى او من الشريح.

آلية عمل فيس تايم تعتمد على ربط مستخدمي هواتف الأيفون و الأيباد عن طريق شبكة مثل فايبر و سكايب ولاين لإجراء مكالمات صوتية و فيديو و كل ما يحتاج إليه المستخدم لاستخدام الخدمة هو رقم الجوال أو الإيميل الخاص به.

كيفية استخدام برنامج فيس تايم

يعد فيس تايم واحدا من المزايا الخاصة فقط بمستخدمى هواتف آيفون، وتساعد فى إجراء اتصالات صوتية وبالفيديو بشكل متطور يشبه خدمة سكايب إلى حد كبير، وتم إطلاق هذا التطبيق فى عام 2010 لأجهزة iOS وعام 2011 لنظام ماك، ويعد من بين أحد أبرز التطبيقات التى ينفرد بها مستخدمو أب.

وعلى الرغم من وجود العديد من التطبيقات التى تقدم نفس الخدمات إلا أن تطبيق فيس تايم له مكانه خاصة عند مستخدمى هواتف آيفون بفضل الإمكانيات التى يقدمها والجودة العالية.

بعد دخولك للتطبيق ستجد جميع أصدقائك المسجلين في قائمة أسماء هاتفك و ستتمكن فقط من الاتصال بمن قام بتفعيل خدمة فيس تايم على هاتفه فقط .

والمعروف أن فيس تايم غير متوفر او مدعوم في كل دول العالم.







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