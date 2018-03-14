عاجل .. بريطانيا تمهل 23 دبلوماسيًا روسيًا أسبوعا لمغادرة أراضيها

المواطن - متابعة

أمهلت بريطانيا 23 دبلوماسيا من روسيا أسبوعًا واحدًا لمغادرة أراضيها على خلفية اتهامات لندن لموسكو بالتورط في تسميم عميل روسي مزدوج وابنته قبل أيام.

وكانت لندن أمهلت روسيا أمس حتى منتصف الليل لتقديم تفسير لتسمم العميل سيرغي سكريبال وابنته في الرابع من مارس الجاري،إلا أن موسكو لم تستجب للتهديد البريطاني.

وأشارت رئيسة وزراء بريطانيا في كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم ، إلى أن ترحيل الدبلوماسيين الروس سيقوض نشاط الاستخبارات الروسية في بريطانيا لسنوات عديدة.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أن المسؤولين البريطانيين الرفيعين وأفراد العائلة الملكية لن يحضروا مونديال كأس العالم لكرة القدم في روسيا.







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