تعليم المدينة يكشف لـ”المواطن” تفاصيل شج طالب رأس معلمه بحجر

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

اعتدى طالب على معلمه في المدينة المنورة، بقطعة حجر؛ ما أدى إلى إصابته في رأسه ونقله إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المدينة، عمر محمد البرناوي، أن أحد المعلمين بإحدى المدارس المتوسطة بقطاع الحسو، التابعة لمكتب التعليم بالحناكية، تعرض للضرب بقطعة حجر في الرأس، وتم نقله إلى المستشفى، فيما أُجريت له الإسعافات اللازمة، وخرج من المستشفى بصحة جيدة.

وتابع البرناوي، في تصريحات إلى “المواطن“، أن أحد الطلاب بالصف الثالث المتوسط ضرب معلمه بقطعة الحجر، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة وقبضت على الطالب وجاري التحقيق معه.

واتصل مدير التعليم بالمنطقة وبعض قيادات التعليم بالمعلم للاطمئنان عليه، فيما شُكلت لجنة من مكتب التعليم بالحناكية لزيارة المدرسة والتحقيق في الحادثة.

الجدير بالذكر أن “المواطن” نشرت في وقت سابق خبرًا بعنوان “طالب يعتدي على معلم ويشج رأسه في المدينة”.

وكشف التقرير الطبي الصادر عن حالة المعلم وجود جرح قطعي بأعلى الرأس بالناحية اليسرى، وتمت خياطته بـ6 غرز جراحية، إضافة إلى كدمة أخرى بالرأس، مؤكدًا على ضرورة استمرار العلاج لمدة 7 أيام ما لم تحدث مضاعفات.







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