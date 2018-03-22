حساب المواطن : هكذا يؤثر تطابق البيانات على وصول الدعم

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن مجدداً أهمية تطابق البيانات لوصول الدعم لمستحقيه.

وقال البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”: تحرص إدارة حساب المواطن على إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المُسجلين وتوافقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى، وتنبيههم في حال عدم تطابق البيانات.

وأضاف حساب المواطن أن ذلك يأتي من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

إجراءات أكثر سهولة

وكان حساب المواطن قد أعلن بالأمس أنه تم إجراء تحديث على عملية الإفصاح عن الدخل بالنسبة للمسجلين في البرنامج بحيث أصبح الأمر أكثر سهولة ووضوحًا.

وقال حساب المواطن إنه يجب الدخول على الصفحة الرئيسية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) ثم اتباع الخطوات التالية:

اختيار تعبئة واستكمال الطلب.

اختيار الإفصاح عن الدخل.

الضغط على حفظ.

وكشف حساب المواطن عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

شروط الأهلية

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وأعاد حساب المواطن التذكير بشروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وكان حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن الأهلية لا تعني الاستحقاق ولا تمنح الحق في الحصول على الدعم.

الدفعة الخامسة

يذكر أنه لم يتبق سوى 18 يوماً على إيداع الدفعة الخامسة (لشهر أبريل) لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن .

وأوضح حساب المواطن أن الدفعة الخامسة تشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع يوم الأحد 11 من الشهر الجاري، 2.2 مليار ريال، تمثل الدفعة الرابعة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر مارس الجاري.

وحصل 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في رابع دفعات حساب المواطن، التي شملت قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد.

وبيَّن مدير البرنامج، أن 814 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.

وبلغت قيمة إجمالي الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات الأربع قرابة الـ8.5 مليار ريال.

أهداف البرنامج

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يشار إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم سبت.







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