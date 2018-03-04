عاجل .. حساب المواطن يحدد المستفيدين من الدفعة الرابعة

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من الدعم يوم 11 مارس الجاري وهو أيضا تاريخ إغلاق باب التسجيل في الدورة الخامسة.

وقال حساب المواطن في تغريدة له على موقع تويتر: تبقى 6 أيام على إيداع الدفعة الرابعة لمستحقي دعم حساب المواطن، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير الماضي.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل لمستفيدي الدفعة الخامسة حتى موعد إيداع صرف الدفعة الرابعة عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن على هذا الرابط (هنا).

وشدد حساب المواطن على ضرورة اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبينًا أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية “موظف قطاع خاص”، ومصدر الدخل “دخل من قطاع خاص”، وإذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، تكون الحالة الوظيفية “موظف حكومي” أو “عسكري” ومصدر الدخل “راتب من قطاع حكومي أو عسكري”. وكان حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المُسَجلة من المواطن عن تلك المُسَجلة لدى الجهات الرسمية، سيتم الاعتماد على المصادر الرسمية ويتم إعادة تقييم الاستحقاق.

يُذكر أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، بإدخال البيانات: “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.







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