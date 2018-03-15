شبكة CBS الأميركية تكشف أهم نقاط الحوار مع ولي العهد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن إيران ليست منافسة للمملكة بأي شكل، لا سيما وأنها لا تملك نفس القدرات الاقتصادية أو العسكرية التي تتمتع بها السعودية، مؤكدًا أن إيران بعيدة عن أن تكون في موقف متعادل مع المملكة.

وأوضح ولي العهد خلال حديثه مع شبكة CBS الأميركية، والتي ستذيع كامل الحوار خلال 18 مارس الجاري، أن “إيران ليست منافسة للمملكة العربية السعودية، جيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، كما الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني. إيران بعيدة عن أن تكون مساوية للسعودية”.

وسألت المحاورة نورا أودنيل، مقدمة برنامج 60 دقيقة، ولي العهد عن أسباب وصفه لخمانئي بـ”هتلر الجديد”، وذلك خلال حواره السابق مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أوضح ولي العهد : “لأنه يريد التوسع. يريد إنشاء مشروع خاص به في الشرق الأوسط يشبه إلى حد كبير هتلر الذي أراد التوسع في ذلك الوقت، العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث، لا أريد أن أرى نفس الأحداث في الشرق الأوسط”.

وأضاف محمد بن سلمان: “المملكة العربية السعودية لا ترغب في الحصول على أي قنبلة نووية ، ولكن من دون شك إذا ما طورت إيران قنبلة نووية ، فسوف نعمل نفس الشيء في أقرب وقت ممكن”.

ونشرت الشبكة الأميركية مقتطفات بسيطة من الحوار الخاص بولي العهد، والذي من القرر أن يصدر كاملًا بعد أيام قليلة، وتحديدًا قبيل زيارته للولايات المتحدة بساعات قليلة.

ووفقًا للشبكة الأميركية، فإن الحوار تطرق إلى العديد من الملفات الخاصة، أهمها حرب اليمن وحملة المملكة ضد الفساد، والتي أدت إلى توقيف مئات المسؤولين والأمراء على خلفية تهم الفساد في الريتز كارلتون.

ومن المقرر أن يتم تناول العشرات من الملفات الحيوية في لقاء ولي العهد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الثلاثاء المقبل، والذي ينظر إليه على أنه اجتماع حيوي في خطط محمد بن سلمان لتنفيذ رؤية 2030 الشاملة.







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