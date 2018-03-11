متحدث العمل لـ”المواطن”: نحقق في واقعة تحرش سائق بفتاة من ذوي الاحتياجات

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة .

باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، واقعة التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل سائق سيارة أجرة، كما ظهر في مقطع فيديو متداول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل في تصريحات خاصة لـ”المواطن“: “يتم حاليا التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من ذلك”.

وتعود تفاصيل الحادثه بعدما ظهر شاب في مقطع متداول محاولاً التحرش بفتاة، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، محاولاً إيذائها .

وطالب مغردون على موقع التواصل “تويتر” بمحاسبة سائق السيارة على ما قام به من محاولة إيذاء الفتاة.

ومن المتوقع أن تصدر الجهات الأمنية بالتعاون مع العمل تفاصيل الحادثه بعد انتهاء التحقيقات الأولية.







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