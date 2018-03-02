الأحوال المدنية: البطاقات سارية الصلاحية لا يلزم تجديدها

المواطن - الرياض:

أعلنت الأحوال المدنية، اليوم، أنَّ الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية سيبدأ إصدارها بشكل تدريجي خلال 15 يوم عمل في كافة مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية، مؤكدة على أنَّ المواطنين التي تسري صلاحية بطاقاتهم لا يجب عليهم تغيرها إلا خلال آخر 180 يومًا قبل انتهاءها.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنَّ “الجيل الثالث من البطاقة يحمل شريحة ذكية (لا تلامسية) متعددة التطبيقات، تتضمن معلومات حامل البطاقة، ومن أبرز هذه التطبيقات هي بيانات سجل الاسرة، وبيانات رخصة السياقة، ومعلومات جواز السفر، والتوقيع الالكتروني والسمات الحيوية لحامل البطاقة، ومن الممكن أن يتم إضافة تطبيقات أخرى كالمعلومات الصحية الأساسية لحامل البطاقة”.

وأضاف الجاسر أنَّ “البطاقة بها بروز ملموس تمكِّن الكفيف من التفريق بينها وبين البطاقات الأخرى، إضافة إلى أن البيانات الشخصية مطبوعة بتقنية الحفر بالليزر التي اثبتت نجاحها فهي أدق من الطباعة بالأحبار العادية التي تتعرض للتلف سريعًا”.







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