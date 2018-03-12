عاجل من الإنذار المبكر لأهالي الرياض: غبار حتى التاسعة صباح الثلاثاء

المواطن- الرياض

وجه الإنذار المبكر تحذيرًا لأهالي الرياض بشأن رؤية غير جيدة؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأوضح الإنذار المبكر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة مستمرة حتى التاسعة صباح يوم غد الثلاثاء.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشرق المملكة.

ولفتت الأرصاد إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.







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