عادل عزت يحسم أمر مشاركة الدوليين في نهائي الكأس

المواطن - مروة نبيل

حسم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، الجدل حول إمكانية مشاركة اللاعبين الدوليين مع أنديتهم في نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “في الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن هذا الأمر، إدارة المنتخب السعودي تتباحث مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي”.

وتابع عادل عزت: “حريصون كل الحرص حسب الموعد الذي سيتم تحديده من الجهات المختصة لنهائي كأس الملك شرف كبير لنا كرياضيين أن نحظى بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.. وشرف كبير للاعبين أن يُشاركوا سوف نحرص بعد تحديد الموعد”.

وأضاف: “سيُشارك اللاعبون بنسبة 100% بإذن الله .. وحسب موعد مباراة النهائي ومعسكر المنتخب السعودي سوف يتم تنسيق الأمر لنقل اللاعبين، في حالة إقامة اللقاء في منتصف المعسكر، لا نعرف من سيتأهل وكم لاعب من أي فريق”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر عدم مشاركة اللاعبين الدوليين في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك؛ بسبب استعدادات المنتخب السعودي لمونديال روسيا 2018.

وطالب رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإعادة النظر في قرار عدم مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.







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