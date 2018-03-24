عادل عزت يمنح مسؤول الاتحاد الأوكراني درعًا تذكاريًّا

المواطن - مروة نبيل

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رئيس مجلس الإدارة، عادل عزت، منح أحد مسؤولي الاتحاد الأوكراني درعًا تذكاريًّا بين شوطي المباراة الودية التي تجمع الفريقين الآن.

ونشر الاتحاد السعودي صورة وعلق عليها قائلًا: “رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت يسلّم أمين عام الاتحاد الأوكراني لكرة القدم يوري سبكسوكي درعًا تذكاريًّا بين شوطي مباراة السعودية وأوكرانيا”.

وتُقام مباراة السعودية وأوكرانيا الودية الدولية على ملعب بلدية ماربيا في إسبانيا، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لانطلاق كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

وتُشير نتيجة مباراة السعودية وأوكرانيا الودية الدولية إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تأخر الأخضر في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل فهد المولد في الدقيقة 37.







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