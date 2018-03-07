عاملان قد يساعدان ليفربول على التتويج بدوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد إقصائه لنادي بورتو البرتغالي في مباراتي دور ثمن النهائي.

ويريد ليفربول، بقيادة مدربه الألماني المخضرم يورجن كلوب، تحقيق مفاجأة والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي للمرة السادسة في تاريخ الريدز.

ويملك ليفربول عاملين قد يساهمان في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في العام الحالي، خاصة أن الريدز لم يُتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ عام 2005.

يأتي العامل الأول بالنسبة لفريق ليفربول وهو جود خط هجوم قوي لديه مكون من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو والذين يتألقون مع بعضهم البعض سواء كانت مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا.

أما العامل الثاني فسيكون الخبرات الكثيرة والتي يملكها المدرب يورجن كلوب في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستساعد نادي ليفربول على تجاوز دور الثمانية ودور الأربعة والمباراة النهائية في حال تأهله للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

يسعى كذلك ليفربول خلال الفترة المقبلة إلى التركيز بشكل كبير في المباريات المتبقية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك من أجل البقاء في المركز الثاني، بجانب التأهل المباشر إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وكان ليفربول تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2005 على حساب نادي ميلان الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وكان نادي ميلان قد تقدم بثلاثية نظيفة في شباك ليفربول، واعتقد الجميع أن فرص الريدز في نيل لقب التشامبيونزليج ستكون مستحيلة حتى عاد ليفربول في المباراة وسجل ثلاثية ثم فاز بركلات الجزاء الترجيحية.

تعاقد نادي ليفربول مع اللاعب محمد صلاح من صفوف نادي روما الإيطالي في صيف عام 2017 بمقابل مالي أكبر من 40 مليون جنيه إسترليني.







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