عبدالله الجوعي .. من بلا نادٍ إلى الانضمام للأخضر والاحتراف

المواطن - مروة نبيل

كشف النجم عبدالله الجوعي عن انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماريتيمو البرتغالي لمدة 4 سنوات، ليستطيع لاعب الباطن إثبات وجوده على الساحة الرياضية بقوة خلال فترة قليلة.

ونستعرض أبرز المعلومات الخاصة بالنجم عبدالله الجوعي بعد الإعلان عن انضمامه إلى صفوف ماريتيمو البرتغالي بداية من الموسم المقبل.

ولد عبدالله الجوعي في الثاني من شهر مارس عام 1995، ويلعب في خط الوسط، ويرتدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن القميص رقم 27.

ولعب عبدالله الجوعي في صفوف نادي الهلال الذي استغنى عنه في أواخر عام 2016، ليفشل في إيجاد نادٍ ينضم إليه، وظل اللاعب طوال 4 أشهر دون لعب كرة القدم.

وعاش عبدالله الجوعي فترة صعبة للغاية، بعدما فشل في إيجاد نادٍ، قبل أن يستطيع إداري نادي الباطن في إقناع الجهازين الفني والإداري بضم اللاعب في شتاء 2017، الذي تمكن من الظهور بمستوى جيد، ليوافق مدرب الفريق السماوي خالد القروني على التعاقد معه.

ووقع نادي الباطن عقدًا مع عبدالله الجوعي حتى نهاية الموسم، قبل أن يقوم بتمديد التعاقد مع نجم الهلال السابق، ليسطع نجمه بقوة مع الفريق السماوي، ليُقرر إدغاردو باوزا ضمه إلى صفوف المنتخب السعودي للمرة الأولى العام الماضي.

وخاض عبدالله الجوعي مباراة السعودية الودية أمام جامايكا استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018، ليُقدم اللاعب مستوى جيداً، ويُحرز هدفه الدولي الأولى.

وأعلن عبدالله الجوعي عن انتقاله إلى صفوف ماريتيمو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث نشر صورة وهو يحمل قميص النادي البرتغالي، وأخرى وهو يرتدي القميص.

وعلق عبدالله الجوعي على الصور قائلًا: ” الحمد لله أولاً وأخيراً .. وقعت اليوم عقدي الاحترافي مع نادي ماريتيمو البرتغالي لمدة أربع سنوات، الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه اللا محدود والمتواصل للاعب السعودي، كما أشكر وكيلي الأستاذ جراح الظفيري على إنهاء كل التفاصيل مع النادي”.

وعن انضمامه إلى الفريق البرتغالي، قال وكيل أعمال عبدالله الجوعي، جراح الظفيري: “نادي ماريتيمو البرتغالي مهتم جداً باللاعب عبدالله الجوعي منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وبعد توفيق الله تم توقيع عقد الانتقال”.

وتابع وكيل أعمال اللاعب: “نادي ماريتيمو البرتغالي تواصلوا مع مدرب الباطن السابق ماتشادو وسألوا عن الكابتن عبدالله الجوعي وعن مدى انضباطيته قبل توقيع عقد الانتقال”.

وأضاف: “أنا كوكيل أعمال للاعب عبدالله الجوعي قدمت عددًا من المقاطع للاعب مع الباطن والمنتخب، لعدد من الوكالات الأوروبية، وبناءً عليها جاءت عروض لكسب خدمات اللاعب من 3 أندية أوروبية”.







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