عبدالله الجوعي يوجه نصيحة للاعبين السعوديين.. ما هي؟

المواطن - مروة نبيل

وجه لاعب الباطن والسعودية عبدالله الجوعي المُنتقل حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماريتيمو البرتغالي، نصيحة إلى اللاعبين السعوديين بشأن الاحتراف.

وقال عبدالله الجوعي : “شيء طبيعي أن تكون بدايتي بمرتب أقل والأهم هو تحقيق الطموح.. الكل يرغب في المنتخب وأكثر اللاعبين السعوديين يستطيعون الاحتراف في أوروبا”.

وتابع لاعب نادي الهلال السابق تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “من يرغب بالاحتراف فلا يجب أن يركز على المبلغ وإنما المشاركة أولًا، ولا يوجد نادي يقبل أن تشترط عليه المشاركة”.

وأضاف عبدالله الجوعي تصريحاته قائلًا: “عندما وصلني عرض نادي ماريتيمو البرتغالي كنت مترددًا، ولكن بعد مقابلتي لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وتأكيده لدعمي اتخذت القرار”.

وأعلن عبدالله الجوعي قبل يومين عن انتقاله إلى صفوف ماريتيمو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث نشر صورة وهو يحمل قميص النادي البرتغالي، وأخرى وهو يرتدي القميص.

وعلق عبدالله الجوعي على الصور قائلًا: ” الحمد لله أولاً وأخيراً .. وقعت اليوم عقدي الاحترافي مع نادي ماريتيمو البرتغالي لمدة أربع سنوات، الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه اللا محدود والمتواصل للاعب السعودي، كما أشكر وكيلي الأستاذ جراح الظفيري على إنهاء كل التفاصيل مع النادي”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :