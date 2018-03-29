عبدالله الحافظ يُجري عملية الرباط الصليبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، عبدالله الحافظ، لعملية الرباط الصليبي، في مدينة ساو باولو البرازيلية.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لنجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، عبدالله الحافظ، وهو يستند على العكاز، مؤكدًا خضوعه لعملية جراحية ناجحة، اليوم الخميس.

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الحافظ سوف يخضع لبرنامج تأهيلي في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وكان الهلال قد أكد أن الفحوصات الطبية التي أجراها عبدالله الحافظ قبل بضعة أيام أثبتت وجود قطع في الرباط الصليبي أثناء المناورة التي جمعت بين الفريق الأول مع الأولمبي، قبل أن يُسافر إلى البرازيل للخضوع لمزيد من الفحوصات لدى الطبيب ريني عبدالله.

ومن المُقرر أن يُجري عبدالله الحافظ برنامجه التأهيلي عقب العملية الجراحية في نفس المركز الذي يُجري فيه زميله، كارلوس إدورادو، برنامجه التأهيلي في البرازيل.

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الأمير نواف بن سعد، قد أعلن عن تكفله بمصاريف علاج وتأهيل عبدالله الحافظ، وقدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الشكر والتقدير له على اهتمامه ومتابعته لحالته الصحية.







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