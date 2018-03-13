عبدالله السعيد بين نجومية الأهلي وتأمين المستقبل

المواطن - مروة نبيل

لا يزال عبدالله السعيد، نجم النادي الأهلي، هو حديث الأوساط الرياضية المصرية؛ لعدم تجديد تعاقده مع المارد الأحمر حتى الآن، في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن اقترابه من المنافس التقليدي لفريقه الحالي، نادي الزمالك، الذي قدم له عرضًا مغريًا.

وينتهي تعاقد عبدالله السعيد مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بنهاية الموسم الرياضي الحالي، ويرفض اللاعب تجديد عقده حتى الآن، على الرغم من تقديم القلعة الحمراء لعرض مالي هو الأكبر؛ كما أعلن المسؤولون.

ويتردد أن السبب الرئيسي الذي يدفع عبدالله السعيد إلى الرحيل عن النادي الأهلي هو رغبته في تأمين مستقبله من خلال الانتقال إلى نادٍ آخر بمبلغ مالي كبير، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزاً خلال الفترة الماضية سواء مع القلعة الحمراء أو المنتخب المصري؛ ما ساهم في جذب الأنظار إليه بشدة.

وحصل عبدالله السعيد على نجومية كبيرة منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي قادمًا من الإسماعيلي، وازداد اللاعب توهجًا بعد اعتزال ثنائي القلعة الحمراء محمد بركات ومحمد أبو تريكة.

وارتفع مستوى عبدالله السعيد وبات واحدًا من أهم لاعبي كرة القدم سواء في النادي الأهلي أو المنتخب المصري، حتى أن مدربيه حسام البدري وهيكتور كوبر، أكدا أنه لاعب لا يوجد له بديل في الوقت الحالي.

ويرغب عبدالله السعيد في الحصول على أعلى قيمة مالية من خلال هذا العقد، خاصة أنه قد يكون الأخير له لأنه يبلغ 33 عامًا، وتلقى اللاعب في الوقت ذاته عدداً من العروض الخليجية المغرية، وعلى رأسها عرض من نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنّ مسؤولي النادي الأهلي تمسكوا بالنجم عبدالله السعيد لدوره مع الفريق.

ويؤكد عدد من التقارير الصحافية المصرية أن وجهة عبدالله السعيد القادمة قد تكون نادي الزمالك، خاصة أن اللاعب يُفكر باحترافية شديدة لتأمين مستقبله، لذلك لا يُمانع في الرحيل للغريم التقليدي للنادي الأهلي الذي صنع نجوميته.

ويرى عدد من التقارير الصحافية الأخرى أن وجهة عبدالله السعيد ستكون في إحدى الدوريات الخليجية، لكي لا يخسر جمهور الأهلي الذي غضب بشدة من أنباء رحيله لنادي الزمالك وهتف ضده في مباريات القلعة الحمراء الأخيرة.

وستشهد الأيام القليلة المقبلة حسم عبدالله السعيد لمستقبله مع الأهلي سواء بالاستمرار والحفاظ على نجوميته ومحبة الجمهور أو الرحيل لأي نادٍ من أجل تأمين المستقبل.







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