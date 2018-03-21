عبدالله بن بندر يدشن مبادرة فلنغرسها

المواطن - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقر الإمارة بجدة ، مبادرة ” فلنغرسها ” الرامية لزرع 20 ألف شجرة على الطرق البرية الرئيسية السريعة بمحافظات المنطقة ، التي ينفذها فرعا وزارة البيئة والمياه والزراعة ، ووزارة النقل بالمنطقة ، وذلك ضمن برامج ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”.

واستعرض الأمير عبدالله بن بندر أهداف المبادرة لدعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي على الطرق البرية الرئيسية السريعة في جميع مناطق المملكة ، وصولاً لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ، ورؤية المملكة 2030 ، لزراعة 3 ملايين شجرة خلال 4 أعوام في مختلف المناطق ، وستسهم المبادرة في دعم الحياة الفطرية والمحافظة على البيئة والغطاء النباتي ، إضافة إلى التقليل من آثار التصحر وزحف الرمال لما تسببه من أضرار على الطرق والمنشآت الحيوية الأخرى.

ويعمل فرع وزارة البيئة على توفير الشتلات وتحديد المسافات المناسبة بين الأشجار ، فيما تتحدد مهمة فرع وزارة النقل في تحضير وتهيئة مواقع زراعة الشتلات على جوانب الطرق المتفق عليها ، وتأمين العمالة اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تأمين معدات المياه اللازمة لري الشتلات.







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