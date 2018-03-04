عبد الله المعيوف يصدم الهلال

المواطن - مروة نبيل

تلقى الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة الأرجنتيني خوان براون، صدمة قوية بعدما تأكد غياب حارس مرمى الزعيم عبد الله المعيوف خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأشار الحساب الرسمي لإذاعة “يو إف إم” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها عبد الله المعيوف أثبتت حاجته لفترة علاج وراحة تصل لأسبوعين، ليتأكد غيابه عن لقاءات الهلال المقبلة.

وكان نادي الهلال قد أعلن، أمس السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، غياب عبد الله المعيوف عن تدريبات الفريق الأول بالزعيم الجماعية، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

ويغيب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبد الله المعيوف عن مباراة الزعيم المقبلة أمام الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، كما يغيب عن مباراتي الاتفاق والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد التأكد من إصابة عبد الله المعيوف وحاجته لعلاج لمدة أسبوعين، تأكد مشاركة حارس المرمى محمد الواكد خلال مباراة الهلال أمام الريان القطري المقبلة، خاصة أن العماني الدولي علي الحبسي كان قد تعرض للطرد خلال مباراة الزعيم الماضية أمام الاستقلال الإيراني.

وقبل مباراة الهلال والريان في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، يقع الفريق القطري في المرتبة الثانية برصيد نقطتين، بعد تعادله مع الاستقلال الإيراني في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مُجددًا مع العين الإماراتي في الجولة الثانية.







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