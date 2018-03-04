عبر تويتر.. الجماهير تتفاعل مع مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير السعودية مع مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد المُقامة الآن على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ودشنت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسم برشلونة أتلتيكو مدريد وتصدر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في المملكة، وتفاعل الجمهور مع أحداث مباراة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتُشير نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني إلى تقدم الفريق الكتالوني بهدف نظيف سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 26، وقال حساب يحمل اسم “أحمد سامي”: “إذا تملك ميسي فأنت فريق مختلف عن الفرق هدف ميسي متعة”.

وعلق حساب آخر على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد قائلًا: “لأول مرة يتمكن الأسطورة ميسي من التسجيل في 3 مباريات على التوالي من كرات ثابته (5 أهداف هذا الموسم في الليغا)”، وقالت “نورا بن سعيدان”: ” ميسي أبدع في قسم شوط ثاني أفضل”.

وقال “أبو سامي الهلالي”: “البرشا يتقدم على أتليتكو بالشوط الاول بهدف الأسطورة لاعب التاريخ الممتع المبدع لونيل ميسي”، وتابع “تروك” عن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد : “الهدف رقم 500 كان في شباك مدريد والهدف رقم 600 في شباك أتليتكو ميسي”.

وكتب “يحيى القحطاني”: ” بعد مرور ١٠٠٠ عام لن تجد مثيلاً لميسي ورونالدو”، وقال “أحمد المجرشي”: ” شوط رائع لبرشلونة كان الأفضل في كل شيء”، وتابع “حسين الخالدي”: “واحد صفر نتيجة ما تطمن خاصة مع الأتلتيكو لازم ضغط مكثف في الشوط الثاني”.

وقبل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم، يحتل الفريق الكتالوني المركز الأول برصيد 69 نقطة، فيما يقع الأتلتي في المرتبة الثانية بـ61 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :