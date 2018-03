عبر حسابه الرسمي @Sultan_Al_thani .. سلطان بن سحيم يخاطب العالم بالإنجليزية

المواطن- الرياض

خاطب الشيخ سلطان بن سحيم العالم بتغريدة كتبها باللغة الإنجليزية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” @Sultan_Al_thani.

وكتب سلطان بن سحيم: I assure all Qatar’s loyal people that we are continuing to restore Qatar as it was and rid it of the regime’s defects، which brought us & our neighbors tragedies & threatened our security & stability.

We are united against these crimes and seek their end.

أما ترجمة التغريدة فكتبها سلطان بن سحيم في تغريدة قبلها قال فيها: “أؤكد لجميع الإخوة والأخوات وأهل قطر الأوفياء، أننا ماضون في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها الذي جلب لنا ولجيراننا المآسي وهدد أمننا واستقرارنا. نحن جميعًا صف واحد في مواجهة كل هذه الجرائم ولأجل إنهائها”.

وفي وقت سابق، أعلن الشيخ سلطان بن سحيم، عن حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الشيخ سلطان بن سحيم، في تصريحات إلى “العربية”: إن “حسابي الرسمي الذي أطلقته هنا، وكل حساب غيره هو منتحل”.

وأكد الشيخ سلطان بن سحيم أن الأزمة بين الدول العربية وقطر ليست جديدة بل تمتد لأكثر من 30 عامًا، لافتًا إلى أن حل هذه الأزمة لن يتم ما دام استمر تميم في حكم قطر.

وأوضح ابن سحيم، في حوار له مع تركي الدخيل على قناة العربية، أن أسرة آل ثاني تتحرك بشكل قوي لتغيير الحكم في قطر؛ لأن تميم لم يغير سياسته في ظل الدعم الإخواني له.

وأضاف ابن سحيم أن التحركات التي يقوم بها في إطار أسرة آل ثاني، تهدف إلى تغيير الحكم في قطر؛ لأن تميم بن حمد يسير على نهج والده، ولم يستمع لجميع محاولات النصح التي قدمها له سلطان بن سحيم وأفراد آخرون من أسرة آل ثاني.

ونفى ابن سحيم أن يكون هناك أي دور لأسرة آل ثاني في اتخاذ القرار السياسي، أو المواقف العدائية تجاه السعودية ودول الخليج ومصر، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا منهم يرفض تصرفات تميم ووالده.

وقال: إن 60% من العائلة الحاكمة في قطر غير راضين عن سياسات الدوحة الحالية، وأكثر من 400 فرد منهم ممنوعون من السفر.







