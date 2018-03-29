عزت عن طاقم التحكيم السعودي: هذا تتويج لمشوارهم الحافل بالنجاحات

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد طاقم التحكيم السعودي الدولي؛ بمناسبة اختيارهم من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، ضمن قائمة الحُكام الذين سيديرون مباريات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن الحُكام والطواقم المساعدة التي ستقود كأس العالم 2018 تحكيميًا؛ واختار طاقما تحكيميا سعوديا بقيادة الحكم الدولي فهد المرداسي ويُساعده الثنائي عبدالله الشلوي ومحمد العبكري.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي في اتصال هاتفي أجراه مع الحُكام الثلاثة بأن اختيارهم ضمن قائمة نخبة الحُكام الذين سيقودون مباريات المونديال هو تأكيد واستحقاق لما يملكونه من إمكانيات كبيرة وضعتهم بين صفوة الحُكام في العالم، وذلك وفقًا لحساب الاتحاد السعودي الرسمي على “تويتر”.

وأوضح عادل عزت بأن اختيار الطاقم السعودي جاء تتويجًا لمشوارهم الحافل بالنجاحات، حيث أداروا أكبر الاستحقاقات الدولية على مستوى العالم، كأولمبياد ريو دي جانيرو، كأس القارات، وكأس العالم للشباب حتى حازوا الثقة ليكونوا في أكبر تظاهرة كروية في العالم وهي المونديال.

وكشف عزت بأن اختيار المرداسي والشلوي والعبكري للتحكيم في مونديال روسيا سيُعزز من عمل الاتحاد السعودي لتطوير التحكيم السعودي في ظل الدعم الذي يجده الاتحاد السعودي من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، لتطوير منظومة التحكيم، متمنيًا للحكام النجاح في مهمتهم المقبلة وتسجيل حضور مميز في كأس العالم.







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