عسير تحارب الأمية وتحصر الأميين

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير:

​شرعت إدارة تعليم الكبار بتعليم عسير، ​ومن خلال​ المدارس الحكومية والأهلية ​في ​حصر الأميين، من البنين والبنات، في المنطقة، وذلك في إطار تعميم وزارة التعليم المتضمن مبادرة التعليم مدى الحياة “استدامة”، ​و​التي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020م .

وأوضح مدير إدارة تعليم الكبار الأستاذ عبدالله آل صميع، أنَّه يتعين على المدارس تطبيق عدد من الإجراءات للمساهمة في حصر الأميين بالمنطقة من خلال توجيه الطلاب والطالبات السعوديين عبر الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية إلى تزويد المدرسة ببيانات الأميين من آباء وأمهات وأجداد وجدات وأقارب يقطنون معهم في نفس المسكن، وإرسال رسالة جوال نصية إلى الآباء والأمهات للتأكد من وجود أفراد في الأسرة ممن لا يقرأ ولا يكتب، وتوزيع استبيان خاص على الطلاب والطالبات السعوديين ممن لديهم أميون، تمهيدًا للرفع بنتائج المسح على هذا الرابط (هنا)







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