عقوبة سلمان الفرج تُثير الجدل

المواطن - مروة نبيل

أثارت العقوبة التي وقعتها لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بحق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، حالة من الجدل في الوسط الرياضي.

وقال الناقد الرياضي مريح المريح خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “قرار إيقاف سلمان الفرج كان متوقعًا وفقًا للقطات الناقل الرسمي.. الجدل دائمًا يكون على ما قاله اللاعب، لكنه تلفظ على الحكم”.

وتابع مريح المريح تصريحاته قائلًا: “دائمًا سلمان الفرج يكون مستفزًّا عند الخسارة، ولكن توقيت تلفظه على الحكم كان بآخر الدقائق.. ماذا استفاد من ذلك؟.. من حق لجنة الانضباط أن تُعاقب سلمان الفرج حتى لو كانت المباراة للصم.. ضعف شخصية الحكم منعته من اتخاذ قرار الطرد”.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بشأن نجم نادي الهلال لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “لا شك بتلفظ سلمان الفرج على الحكم ومن حق اللجنة أن تحمي نظامها وتقر العقوبة.. ناصر الجديع: المادة التي تم الاستناد عليها بالعقوبة تكون لمن يحصل على طرد”.

ومن جانبه، قال الناقد الرياضي ناصر الجديع خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “المادة التي تم الاستناد عليها في إيقاف سلمان الفرج تذكر بأن اللاعب سيحصل على عقوبة حتى لو تم طرده لكن الحكم لم يطرده”.

وأضاف الجديع قائلًا: “لجنة الانضباط تدخلت في عمل الحكم؛ لأن الحكم أنذر سلمان الفرج ببطاقة صفراء”، ورد الإعلامي سلطان الغشيان مقدم برنامج “أكشن يا دوري” على النقاد الرياضي قائلًا: “الحكم أنذر اللاعب بسبب تدخله على لاعب الاتفاق”.

وتساءل الناقد الرياضي: “لماذا لم يقم الحكم بطرد سلمان الفرج عندما تلفظ عليه؟ ليس من حق لجنة الانضباط أن تُعاقب أي لاعب وفقًا لقراءة الشفاه.. لماذا لم يتم معاقبة لاعب الأهلي عقيل بلغيث بسبب اعتراضه على الحكم؟ دائمًا يتم تطبيق أي سابقة على الهلال”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “لست ضد معاقبة اللاعبين المخالفين للسلوكيات، لكن لو تم إيقاف كل لاعب اعترض على الحكم فسنرى إيقاف بكل مباراة”، مُضيفًا بشأن عقوبة سلمان الفرج: “لو كان الدليل بلقطات مسموعة ومرئية فهو دليل لكن قراءة الشفاه فهذه سابقة من نوعها”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، 4 مباريات رسمية عن المشاركة مع الزعيم، كما قررت إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار.

وأوضحت لجنة الانضباط والأخلاق أن سبب إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، وتغريمه، بسبب تلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.







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