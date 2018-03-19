عقوبة مالية تنتظر التونسي العكايشي من العميد

المواطن – الرياض

تنتظر التونسي أحمد العكايشي المحترف في صفوف الاتحاد عقوبة مالية مغلظة لعدم التزامه بالعودة لتدريبات الفريق الكروي خلال الموعد المحدد له، وانقطاعه عن مسؤولي النادي والجهاز الفني دون إذن مسبق.

واستقر مجلس إدارة العميد على فرض غرامة مالية على العكايشي وذلك في إطار مساعي النادي لتوفير أكبر نسبة انضباط داخل قلعة العميد خلال الفترة المقبلة، وحتى لا يتكرر هذا السيناريو من قبل أي لاعب آخر مستقبلًا.

ويرغب الجهاز الفني أيضًا لفرض أكبر نسبة ممكنة من الانضباط على اللاعبين من أجل تجهيزهم بشكل أفضل للمباريات المقبلة.

ومنح الجهاز الفني للعميد اللاعب راحة لمدة ستة أيام بناء على طلبه، وذلك خلال فترة توقف مسابقة دوري المحترفين السعودي، على أن يعود في الموعد المحدد له لكنه انقطع عن التدريبات دون أي إذن مسبق من قبل الجهاز الفني للفريق الكروي.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن نية نادي الاتحاد للاستغناء عن العكايشي خلال الموسم المقبل، وعدم استمراره في صفوف الفريق برفقة مجموعة أخرى من اللاعبين من بينهم المصري محمود عبدالمنعم كهربا.

وينافس العكايشي بقوة على لقب هداف الموسم الحالي لدوري المحترفين، حيث إنه يحتل المركز الثالث في القائمة بعدما نجح في تسجيل 10 أهداف بفارق هدفين عن التشيلي روني فرنانديز مهاجم الفيحاء المتصدر، وهدف خلف السوري عمر السومة مهاجم الأهلي الوصيف.







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