على الطريقة الأميركية .. تلميذة روسية تصيب 7 من زملائها بمسدس

المواطن - متابعة

يبدو أن عدوى حوادث العنف المدرسي لا تقتصر على دولة بعينها فبعد تسجيل جريمتين مروعتين في أميركا الأسابيع الماضية أصيب 7 تلاميذ بمسدس يحمله مراهق داخل المدرسة.

اقتحمت تلميذة عمرها 13 عامًا، إحدى قاعات مدرستها بمدينة شادرينسك في مقاطعة كورغان الروسية، واستهدفت التلاميذ والمعلمين بمسدس ضغط، مما أسفر عن إصابة 7 ونقل أحدهم إلى المستشفى بحسب روسيا اليوم.

ووقع الحادث في المدرسة رقم 15 وأسفر عن إصابة 7 تلاميذ من الصف السابع بجروح وكدمات، نقل أحدهم على أثرها إلى المستشفى.

وتعمل في مكان الحادث مجموعة تحر وتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث. وذكرت الشرطة المحلية أن المسدس يعود لوالد التلميذة، وأشارت إلى أن التدريس لم يتوقف في المدرسة المذكورة .







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