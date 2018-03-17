على ذمة بلومبيرغ.. ولي العهد يلتقي مديري أبل وغوغل خلال زيارته للولايات المتحدة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يعتزم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاجتماع مع كبار المديرين التنفيذيين العالميين خلال زيارته المرتقبة للولايات المتحدة الأميركية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المؤكد أنه سيقابل رؤساء شركتي أبل وغوغل.

وأوضحت شبكة بلومبيرغ الأميركية وفقًا لمصادرها المطلعة، أن ولي العهد سيجري العديد من المباحثات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وستتضمن زيارته السفر إلى نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن.

وكشفت مصادر الشبكة الأميركية، أن ولي العهد سيعقد بشكل فعلي اجتماعًا مع مسؤولين في صناعة السينما بمدينة لوس أنجلوس، لاسيما في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة قدمًا لوضع خطة تسمح بدخول دور السينما التجارية في المملكة لأول مرة منذ 35 عامًا.

وبيَّنت مصادر الشبكة الأميركية أن زيارة ولي العهد المرتقبة للولايات المتحدة يسعى من خلالها لتشجيع فرص الاستثمار في أكبر اقتصاد عربي، سعيًا إلى تبديد المخاوف من حملة قمع الفساد، التي شهدت احتجاز العشرات من أفراد العائلة المالكة والمليارديرات والمسؤولين السعوديين لمدة ثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون بالرياض.

وتأتي زيارة الولايات المتحدة بعد الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى المملكة المتحدة والتي استمرت ثلاثة أيام، حيث وقعت الدولتان اتفاقيات تهدف إلى مساعدتهما في الوصول إلى هدف بقيمة 91 مليار دولار من التجارة والاستثمار المتبادل في السنوات المقبلة.

وشملت هذه الاتفاقيات مذكرة نوايا بين السعودية وشركة BAE Systems المنتجة للطائرات المقاتلة من طراز تايفون يوروفايتر؛ ما أدى إلى إحياء آفاق صفقة شراء 48 طائرة.

وحرص ترامب على تقوية العلاقات الأميركية مع المملكة منذ توليه منصبه في يناير 2017، حيث كانت المملكة أول دولة أجنبية يزورها ترامب بعد توليه مهام البيت الأبيض في يناير من العام الماضي، وسافر إلى المملكة في مايو وقام بتوقيع مذكرات واتفاقات عسكرية بلغ مجموعها حوالي 110 مليارات دولار.







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