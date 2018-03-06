على ذمة رويترز.. تيريزا ماي تدعو ولي العهد لزيارة الشيكيرز

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

كشفت مصادر دبلوماسية أن رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، ستُجري محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقر إقامتها، وذلك بخلاف الاجتماع الرسمي الذي سيُعقد في مكتبها بداون ستريت بالعاصمة لندن.

وأكدت مصادر وكالة أنباء رويترز البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة الحكومة البريطانية ستدعو ولي العهد لمباحثات في مقر إقامتها المعروف باسم “شيكيرز”، وهو المبنى المُخصص لإقامة رئيس الحكومة، ويبعد 60 كيلومترًا عن العاصمة لندن.

وأشارت المصادر الدبلوماسية المُطلعة إلى أن زيارة ولي العهد لمقر إقامة ماي سيكون بالإضافة إلى الاجتماع الرئيسي بين الجانبين، والذي من المُقرر أن يُعقد غدًا الأربعاء في مكتب رئيس الحكومة البريطانية في داون ستريت، مؤكدين أن هذه الإجراءات تأتي كعلامة جديدة على مدى اهتمام بريطانيا بالزيارة المرتقبة.

ومن المقرر بحسب ما ذكرته الوكالة الدولية، غداء مع الملكة إليزابيث، وعشاء مع وريث العرض الأمير تشارلز وابنه الأمير وليام، بالإضافة إلى اجتماعات مختلفة مع قادة الاستخبارات البريطانية.

وأكدت رويترز أن اهتمام الحكومة البريطانية بالزيارة يمثل علامات واضحة بشأن دعم لندن للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكف عليها السعودية خلال الوقت الحالي، موضحة أن زيارة ولي العهد لبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية يمكن أن يُساهما بشكل رئيسي في تحديد وجهة اكتتاب أرامكو، والذي يعد واحدًا من أهم عوامل التحول الاقتصادي في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وتتنافس بورصة لندن ونيويورك على استضافة الطرح العام الأولي الخاص بعملاقة النفط الوطنية، والتي تنوي عرض 5% من أسهمها للاكتتاب العام خلال الأشهر القليلة المقبلة.







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