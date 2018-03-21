عمالة تُحضر مأكولات في الخفاء بمعمل حلويات مغلق بعنيزة

المواطن- الرياض

علقت بلدية عنيزة على مقطع فيديو يخص مخالفات في معمل حلويات شهير.

وأكدت البلدية، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن المعمل مغلق من قبل البلدية قبل تصوير المقطع بعدة أيام؛ وذلك بسبب نقص تنفيذ الاشتراطات الصحية.

ولفتت بلدية عنيزة إلى أن الدوريات الأمنية اكتشفت ‏‏تحركات عمالة رغم أن المعمل مغلق، فأبلغت البلدية وتبين أن عمال المعمل يعدون ويحضرون المأكولات والمكان مغلق، مستغلين مدخلًا آخر جانبيًّا.

وقالت: إنه تمت مصادرة المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المعمل حسب الأنظمة المتبعة.







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