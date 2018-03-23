عمالقة الأعمال الدوليون بانتظار ولي العهد في نيويورك.. الثلاثاء

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نيويورك الأسبوع المقبل مع كبار الشخصيات في وول ستريت والشركات الأميركية، ضمن جزء من الزيارة الأولى إلى الولايات المتحدة منذ أن أصبح وليًا للعهد في يونيو العام الماضي.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء رويترز، فإن ولي العهد سيسافر إلى بوسطن وهيوستن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل لبحث فرص الاستثمارات، وذلك بعد أن جرى التمهيد لها خلال اجتماعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وأوضحت رويترز، أنه بالإضافة إلى إقامة روابط جيدة للاستثمارات في المملكة، فإن الرحلة هي أيضا فرصة لطمأنة بعض المستثمرين الذين كانوا قلقين تجاه حملة المملكة ضد الفساد في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن محمد بن سلمان نال بالفعل استحسان العالم بعد أن كشف عن خططه للحد من اعتماد بلاده على النفط ومعالجة الفساد المزمن وتحويل المملكة نحو الحداثة.

وقالت السفارة السعودية في بيان يوم الاثنين إن ولي العهد سيشارك في منتدى الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة لعام2018 في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل، وكجزء من هذا الحدث، من المقرر أن يُقام حفل عشاء في هذه المناسبة، وفقاً لنسخة من أجندة المنتدى التي شاهدتها رويترز.

ومن بين الحضور الذين سيشاركون في الاجتماع جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان جيمي ديمون، وهنري كرافيس، الرئيس التنفيذي لشركة الأسهم الخاصة kkr، ومديرها التنفيذي في ناسداك أدينا فريدمان.

وقال المسؤول إن اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين من بلاك روك وفيليب هيلدبراند ومارك وايزمان سيحضران الاجتماع، بينما سيغيب الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك، الذي يتوجه إلى منتدى الصين للتنمية في بكين في نهاية هذا الأسبوع.







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