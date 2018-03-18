عمره 122 عامًا يصوت في الانتخابات الروسية من منزله

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أدلى المواطن الروسي، أباز إيليف 122 عامًا، بصوته، اليوم ، في الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية إنغوشيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدث باسم جمهورية إنغوشيا أن المسن الروسي شارك في الانتخابات الرئاسية الروسية، حيث صوت من منزله بعد قدوم أعضاء لجنة الانتخابات إليه.