عمره 122 عامًا يصوت في الانتخابات الروسية من منزله

أدلى المواطن الروسي، أباز إيليف 122 عامًا، بصوته، اليوم ، في الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية إنغوشيا.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدث باسم جمهورية إنغوشيا أن المسن الروسي شارك في الانتخابات الرئاسية الروسية، حيث صوت من منزله بعد قدوم أعضاء لجنة الانتخابات إليه.
الجدير بالذكر أنه يتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين يتم إدراج أسمائهم على ورقة الاقتراع وفق الأبجدي: سيرغي بابورين عن “الاتحاد الشعبي الروسي”، ورجل الأعمال بافل غرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب “الليبرالي الديمقراطي الروسي” والرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مستقل)، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب” المبادرة المدنية”، ومكسيم سورايكين عن “شيوعيو روسيا”، والمفوض المعني بحماية حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن “حزب النمو”، وغريغوري يافلينسكي عن حزب “يابلوكو” الليبرالي.