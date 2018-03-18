عمر السومة أمل الأهلي في التتويج بالدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

عاد عمر السومة إلى المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، ليعود إلى ممارسة هوايته المفضلة بهز الشباك والمنافسة على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وسجل عمر السومة هدف النادي الأهلي الثاني في مرمى الرائد في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين ليصل عدد أهدافه هذا الموسم لـ11 هدفًا.

وتعد عودة عمر السومة إلى التهديف بمثابة رسالة الطمأنينة سواء للمسؤولين في النادي الأهلي أو الجماهير، التي تأمل أن يحسم السوري الدولي لقب الدوري السعودي للمحترفين لصالح الراقي، خاصة أن الفارق بينه وبين الهلال بات نقطة واحدة.

وتأمل جماهير النادي الأهلي استمرار عمر السومة في التهديف خلال المباراة المقبلة أمام الهلال التي ستُقام، يوم السبت الموافق السابع من شهر أبريل المقبل، خاصة أن هذا اللقاء سيُساهم بشكل كبير في تحديد هوية الفائز بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

ويُعد عمر السومة هو صاحب أعلى معدل تهديفي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري، حيث إنه نجح في تسجيل 11 هدفًا خلال 13 مواجهة خاضها مع الراقي بمعدل 0.85، ما يدل على قوة اللاعب واستغلاله للفرص التي تُتاح أمامه.

ويحتل عمر السومة المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بـ11 هدفًا، خلف نجم نادي الفيحاء روني فرنانديز الذي أحرز 12 هدفًا.







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