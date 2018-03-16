عمر السومة يُحقق رقمًا فريدًا في مباراة الأهلي والرائد

المواطن - مروة نبيل

عاد عمر السومة إلى ممارسة هوايته المفضلة في هز شباك المنافسين، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها في شهر ديسمبر الماضي؛ ما أدى إلى غيابه عند عدد كبير من مباريات النادي الأهلي هذا الموسم.

وأشار الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، السوري عمر السومة حقق رقمًا فريدًا في مباراة الأهلي والرائد اليوم.

وأوضح حساب الدوري السعودي للمحترفين أن عمر السومة تمكن من تسجيل هدفه رقم 15 في مرمى الرائد في منافسات المسابقة المحلية، مُشددًا على أنه رقم لم يسبق لأي لاعب في تاريخ البطولة أن سجل هذا الرقم في نادٍ واحد.

وأحرز عمر السومة الهدف الثاني في مباراة الأهلي والرائد اليوم في الدقيقة 65، بعد مرور 5 دقائق فقط على الهدف الأول الذي أحرزه البرازيلي ليوناردو سوزا، فيما اختتم حسين المقهوي أهداف الراقي في الدقيقة 76.

ورفع عمر السومة رصيده إلى 11 هدفًا في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعد هدفه في مباراة الأهلي والرائد اليوم، ليظل منافسًا قويًّا على لقب هداف المسابقة المحلية.

وبعد مباراة الأهلي والرائد اليوم استمر الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51، فيما تجمد رصيد الرائد عند 20 نقطة في المركز الـ13.







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