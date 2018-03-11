عملية نادرة ومعقدة تُنقذ ستينيًّا في مركز الأمير سلطان للقلب

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - الرياض

واصلت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، إنجازاتها الطبية المتميزة، ممثلة في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، حيث أجريت عملية زراعة الصمام الميترالي عن طريق القسطرة القلبية دون تدخل جراحي لمريض يبلغ من العمر 62 عامًا، وتعد هذه العملية من العمليات النادرة والمعقدة.

وأجرى العملية فريق طبي سعودي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، فيما سبق للمريض أن أجرى عملية جراحية لترميم الصمام ووضع حلقة جراحية قبل 32 عامًا، وفي العامين الأخيرين بدأت علامات الترسبات والتلف في الصمام مما تسبب في معاناة المريض من ضيق شديد في الصمام وتراكم السوائل في كافة أنحاء الجسم، وخاصةً الرئتين وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي مما استدعى دخول المريض المستمر للمركز.

وناقش الفريق الطبي بقسم طب قلب الكبار والفريق الطبي بقسم الجراحة، الحالة، واتضح عدم إمكانية إجراء عملية جراحية للمريض بسبب الخطورة العالية لوضع المريض، حيث تقرر إجراء زراعة الصمام عن طريق القسطرة القلبية دون التدخل الجراحي، حيث تمت العملية على يد فريق طبي سعودي، وهم: الدكتور عبدالرحمن المغيري، والدكتور حسين العمري.

وبعد دراسة الحالة وإمكانية ملاءمة حجم الصمام الجديد مع الحلقة المزروعة جراحيًّا مسبقًا التي تعتبر أكبر من الحجم الموصى به في المراجع العلمية تم إجراء العملية بنجاح، وغادر المريض المركز ويتابع حاليًّا مع الفريق الطبي بقسم تأهيل القلب للعودة لممارسة حياته الطبيعية بكل يسر وسهولة.

وتحقق هذا الإنجاز بفضل الله تعالى ثم بفضل ما يحتويه المركز من إمكانات وتقنيات متطورة وكوادر بشرية مميزة ومؤهلة تأهيلًا عاليًا، حيث يعتبر من المراكز السباقة عالميًّا التي تقوم بهذا الإجراء الطبي.

وساهمت هذه التقنيات المتوفرة بمركز الأمير سلطان للقلب في الاستغناء عن التدخل الجراحي وعدم مكوث المريض لفترات طويلة في المركز.

من جانبه، قال المريض حاضر العسيري: “كنت أعاني كثيرًا من ضيق التنفس بسبب ارتفاع ضغط الشريان الرئوي وتجمع السوائل في الرئتين، وبعد إجراء العملية شعرت بتحسن كبير، وهذا الفضل يعود لله عز وجل ثم لقيادتنا الكريمة التي وفرت أحدث التقنيات العلاجية، ممثلة بمركز الأمير سلطان للقلب في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة”.







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