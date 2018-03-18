عمليتان ناجحتان لزراعة الكلى بمستشفى الملك فهد في المدينة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

أوضح الدكتور بدر الحميد مساعد مدير عام مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة للخدمات العلاجية ورئيس مركز الملك عبدالعزيز لجراحة الكلى بالمدينة المنورة أن فريقاً طبياً متخصصاً من مستشفى الملك فهد العام بالمدينة وبالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام نجح في إجراء عمليتين لزراعة كلى لمريضين يعانيان من فشل كلوي مزمن.

وبين الحميد بأنه قد تم عمل العملية الأولى يوم الجمعة بتاريخ 28 / 6 / 1439هـ بعد أن تقدم شقيق المصابة بالفشل الكلوي للتبرع لها، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية وبعد التأكد من تطابق العينتين تمت العملية وتكللت بفضل من الله بالنجاح.

وعن الحالة الثانية كشف أن المريض عانى من فشل كلوي مزمن وأجريت له العديد من جلسات الغسيل قبل أن تطابق عينة ابنه والذي تبرع لوالده بعد إجراء الفحوصات اللازمة؛ لينهي معاناة والده مع المرض وغادر المتبرعان والمريضان المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

من جانبه أثنى الدكتور أيمن بن محمد خرابة مدير عام مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة على هذا التعاون المتميز بين مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وما قدمه التعاون من خدمة جليلة لأهالي طيبة الطيبة، واعداً بتقديم الدعم الكامل لهذا البرنامج لزيادة عدد الحالات خلال الأيام القادمة، ومقدماً شكره الجزيل للفريق الطبي على هذه الإنجازات الرائعة والمشرفة.

الجدير بالذكر إن هاتين الحالتين تعدان 24 و 25 بعد إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عام 2015 ، والذي حقق نسبة نجاح ‎%‎100 ولله الحمد.







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