عمل المدينة الأول في خدمة العملاء على مستوى المملكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

حصل عمل المدينة المنورة على المركز الأول في خدمة العملاء على مستوى مكاتب العمل بالمناطق، وهذا التقييم وضع للعملاء لقياس مدى رضاهم وانطباعهم عن الخدمات التي تُقدم لهم، وذلك عبر الاستبيان الذي يصلهم للمراجع برسالة نصية على جواله من خلال النظام الآلي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، أن حصول مكتب عمل المدينة المنورة ما هو إلا بمتابعة واجتهاد والعمل المتواصل للزملاء بخدمة العملاء الذين يقدمون أفضل الخدمات للعملاء وجميع المراجعين لهم، وبعد تهيئة الصالة الداخلية من مكاتب واستقبال تعد الخدمة مباشرة لدى المراجع، وبهذا نتشرف بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وقدم الصاعدي شكره وتقديره لمدير خدمة العملاء بمكتب عمل المدينة المنورة، فهد لويبان الرشيدي، ولجميع الموظفين ورؤساء الأقسام على الجهود التي يبذلونها لإنجاز المعاملات بوقت قياسي.







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